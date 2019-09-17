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В ООН раскрыли число погибших в ходе конфликта в Донбассе мирных жителей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - С начала конфликта в Донбассе погибло более 3,3 тысячи мирных жителей. Об этом заявляют в Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, констатируя существенное снижение количества жертв с июля.

"Сегодня количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта, который уже забрал более 3300 жизней гражданских лиц. Надеемся, тенденция к снижению сохранится в будущем", - сообщила глава миссии Матильда Богнер на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В ходе мероприятия она также представила доклад о ситуации с правами человека на Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

"За трехмесячный период, охватываемый докладом, восемь человек - четыре мужчины и четыре женщины - погибли в связи с конфликтом, 60 получили ранения, среди них - девять детей", - рассказала Богнер.

В то же время она отметила, что после возобновления с 21 июля режима прекращения огня количество жертв среди гражданского населения существенно снизилось.

Богнер рассказала, что на контролируемой правительством Украины территории мониторинговая миссия ООН может свободно осуществлять свою деятельность, включая конфиденциальный доступ к местам содержания под стражей задержанных лиц.

"На территории, которая контролируется вооруженными группами (силами самопровозглашенных республик Донбасса - ИФ), наша деятельность уже более года сильно ограничена", - добавила она. Миссия ООН обеспокоена условиями содержания под стражей лиц в неподконтрольных Киеву районах, добавила Богнер.

В августе глава Донецкого офиса Международного Комитета Красного Креста (МККК) Сирил Жорена говорил, что за время конфликта в Донбассе без вести пропали более 1500 человек.

Вооруженный конфликт на территории Донецкой и Луганской областей Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между сторонниками самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и вооруженными силами Украины.

Матильда Богнер ООН Украина Донбасс

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