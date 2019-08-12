Евросоюз разработает рекомендации о непризнании выданных в Донбассе паспортов

Возможное непризнание коснется паспортов, выданных гражданам самопровозглашенных республик в упрощенном порядке

Выдача российских паспортов в упрощенном порядке на территории ДНР (архив) Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Европейском союзе (ЕС) идет работа над рекомендациями для стран-членов по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, в упрощенном порядке выданных жителям Донбасса, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии (ЕК).

"Подразделения Еврокомиссии совместно с Европейской службой внешних связей (ЕСВС - "Известия") и при тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общими рекомендациями для стран-членов и их консульств по идентификации и возможному непризнанию этих паспортов, а также по тому, как обрабатывать заявления на визу, которые резиденты Донбасса, получившие паспорта РФ по новой процедуре, подают в Российской Федерации и на Украине", - приводит издание слова представителя пресс-службы ЕК.

При этом в пресс-службе Еврокомиссии подчеркнули, что итоговое решение по этому вопросу остается за странами-членами ЕС, отмечается в статье.

Издание напоминает, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. 17 июля Путин подписал документ, который расширил действие указа на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Первой из стран Евросоюза на эти решения отреагировала Эстония. 5 августа министерство иностранных дел республики сообщило, что Таллин не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, "если только владелец паспорта не был гражданином России", уточняется в публикации.

Примеру Эстонии последовали Латвия и Литва, выступившие с аналогичным заявлением на следующий день. Главным инструментом такого непризнания станет отказ в выдаче владельцам российских паспортов шенгенских виз в консульствах этих стран, отмечает газета.

Как заявили изданию во внешнеполитических ведомствах республик, и Латвия, и Литва считают необходимым, чтобы члены ЕС придерживались единого подхода к этой теме и координировали свои действия, пишут "Известия".