Общественники насчитали 1,7 млн участников протестов в Гонконге

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Число участников очередной акции протеста в Гонконге может достигать 1,7 млн человек, пишет в воскресенье издание The South China Post со ссылкой на организацию "Фронт за гражданские права человека" (Civil Human Rights Front).

Как рассказал правозащитник Джимми Шэм, подсчетом участников согласованного мероприятия в парке Виктория занимались волонтеры. Охватить всех протестующих добровольцы не могут, и показатель в 1,7 млн человек включает примерную оценку числа тех людей, которые оказались вне поля зрения общественников.

Шэм отмечает, что протесты проходят мирно и не сопровождаются столкновениями с полицией.

Как сообщалось ранее в воскресенье, протестующие вышли на очередную акцию, несмотря на проливной дождь.

Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволила бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.