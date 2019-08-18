Что произошло за день: воскресенье, 18 августа

Резня в Ульяновской области, смертельное ДТП в Москве и очередные протесты в Гонконге

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Его жертвами стали мать, дедушка, бабушка и двое детей - четырехлетние сводные брат и сестра юноши. В предсмертной записке он сказал о желании уйти из жизни, а убийство родственников объяснил тем, что не хотел их расстраивать. Подросток был отличником и не состоял на психиатрическом учете. В прокуратуре усмотрели в содержании записки признаки шизофрении.

- Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый тестовый рейс. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" долетел от Москвы до Саратова за 1 час 8 минут. На его борту прибыли, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель наблюдательного совета группы "Ренова" Виктор Вексельберг.

- Автобус с туристами врезался в столб на шоссе Энтузиастов в Москве. Пострадали 29 человек. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса - гражданин Молдавии 1972 года рождения. Выяснилось, что за автобусом числятся 30 штрафов за нарушение ПДД.

- В ДТП на юго-западе Москвы погиб полицейский. Патрульный автомобиль, в котором находился погибший и его коллега, столкнулся с грузовиком на Севастопольском проспекте. Возбуждено уголовное дело.

- В Гонконге снова прошли антиправительственные протесты. Люди вышли на акцию, несмотря на проливной дождь. Общественники насчитали около 1,7 млн участников протестов. Обошлось без столкновений с полицией.