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В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на акцию под проливным дождем

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на акцию под проливным дождем
Протестующие на улицах Гонконга
Фото: Reuters

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч демонстрантов в Гонконге под проливным дождем проводят акцию протеста против властей, сообщает South China Morning Post.

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Участники демонстрации собрались в воскресенье в парке Виктория. В полиции дали разрешение на акцию именно в этом парке. Тем не менее, часть демонстрантов уже направилась по улицам в другие части города. Столкновений со стражами порядка пока что нет.

На фотографиях, поступающих с этого мероприятия, видны улицы, заполненные идущими под зонтами людьми.

Организаторы демонстрации отмечали, что их цель - показать, что участники настроены мирно и не хотят беспорядков.

Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволила бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.

В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.

Гонконг

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