Путин в понедельник обсудит с Макроном Украину, Иран и саммит по Сирии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в понедельник с рабочим визитом посетит Францию, где обсудит со своим коллегой Эмманюэлем Макроном урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, а также перспективы проведения саммита РФ-Франция-ФРГ-Турция по Сирии, сообщил журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры Путина и Макрона пройдут в официальной летней резиденции главы французского государства на юге страны - в Форте Брегансон.

Ушаков рассказал, что в состав российской делегации войдет он сам, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и посол РФ в Париже Алексей Мешков. "Примерно такой же состав и у французских коллег", - сказал он.

Помощник президента РФ добавил, что РФ пытается убедить французских коллег изменить программу пребывания Путина во Франции, которая, по его мнению, "выглядит несколько странно". Он пояснил, что пресс-конференция запланирована сразу по прибытии лидеров в Форт Брегансон, в то время как российская сторона считает целесообразным провести ее после переговоров, "чтобы обозначить какие-то итоги".

По словам Ушакова, "пока что французы, ссылаясь на то, что они утвердили программу президента, настаивают на таком варианте", но если изменить программу не удастся, то Путин пообщается с журналистами самостоятельно после всех мероприятий.

Помощник главы российского государства заметил, что в числе тем переговоров будет "внутриукраинский конфликт, возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках "нормандского формата". "Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты. Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы", - заметил он.

Путин и Макрон могут обсудить и возможность проведения саммита Россия-Франция-Турция-ФРГ по Сирии, допустил Ушаков, признав при этом, что эта идея "далека от практического осуществления".

Кроме того, президенты России и Франции обсудят ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы. "И Россию, и Францию объединяют общие задачи сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий и недопущения эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом", - сказал в связи с этим Ушаков.

Также российский президент, по словам его помощника, планирует затронуть тему дальнейшего сотрудничества РФ и ЕС, в том числе с учетом нового состава европейского руководства.

"Мы уже выражали готовность возобновить политический диалог и хотим, чтобы мы вернулись к соответствующей работе, соответствующим контактам с руководством Еврокомиссии и другими органами Евросоюза", - заметил Ушаков.

Он обратил внимание, что переговоры Путина и Макрона пройдут незадолго до саммита G7 во французском Биаррице. Ушаков заявил, что в Москве исходят из того, что президент Франции на этом мероприятии поделится с коллегами итогами встречи с главой РФ.

Кроме того, вскоре после визита Путина во Францию 9 сентября в Москве состоятся переговоры глав МИД и Минобороны двух стран в формате "два плюс два", рассказал Ушаков, подчеркнув, что в подобном формате представители РФ и Франции не собирались с 2012 года.

В целом, говоря о визите Путина во Францию, он назвал его логичным продолжением регулярных контактов двух президентов.

По его словам, со времени первой личной встречи в Версале в мае 2017 года Путин и Макрон наладили интенсивный и конструктивный диалог. Так, в 2018 году они виделись пять раз, а 28 июня текущего года обстоятельно побеседовали "на полях" саммита "двадцатки" в Осаке.