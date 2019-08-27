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Макрон призвал "перетасовать карты" в отношениях с Россией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нужным активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

"Я убежден, что нам нужно очень тщательно "перетасовать карты", налаживая честный и требовательный диалог с Россией", - сказал он в ходе выступления, посвященного вопросам внешней политики Франции. По словам Макрона, это необходимо, в частности, для выстраивания общеевропейской стратегии в отношении РФ.

Французский президент также подтвердил, что министры обороны и иностранных дел Франции - Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан - через несколько дней посетят РФ для возобновления диалога "в формате 2+2".

"Министр иностранных дел и министр по делам вооруженных сил через несколько дней отправятся в Москву для возобновления диалога в формате 2+2", - сказал он, выступая перед французскими послами.

Ранее российская сторона сообщала, что этот визит состоится 9 сентября.

20 августа Макрон написал пост о России в своем фейсбуке на русском языке. "Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", - отмечал тогда французский лидер. В этом посте Макрон также заявил о прогрессе по многим политическим или экономическим вопросам французско-российских отношений.

21 августа президента Франции заявил, что возвращение России в "Большую семерку" в настоящее время было бы стратегической ошибкой. Для начала РФ нужно разрешить кризис на Украине, отметил Макрон. Он добавил, что в перспективе возвращение России в G7 возможно.

Эммануэль Макрон Франция Россия

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