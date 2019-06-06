Пентагон собрался продать Тайваню оружие на $2 млрд

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пентагон и госдепартамент США проинформировали американский конгресс о потенциальной сделке с Тайванем по продаже острову вооружений на сумму $2 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.

По информации агентства, в готовящийся контракт планируется впервые включить лучший американский танк M1A2, а также противовоздушное и противотанковое вооружение.

В уведомление не вошли поставки истребителей F-16, вопрос об этом продолжает находиться в стадии рассмотрения ведомствами, отметил источник агентства.

В контракт предполагается включить 108 танков, 1240 противотанковых ракет TOW-II, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 зенитных ракет Stinger.

Агентство отмечает, что эта сделка, если состоится, вызовет резкую негативную реакцию Пекина, который решительно выступает против поставок Соединенными Штатами оружия тайваньскому режиму и сотрудничества с ним в военной сфере.

В марте текущего года, как сообщалось, американская администрация одобрила продажу Тайваню 60 истребителей F-16.