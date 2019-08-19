Нетаньяху обратил в шутку инцидент с хлебом в киевском аэропорту

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его жена Сара из уважения к Украине специально выбрала для визита в Киев желто-голубую одежду, и назвал инцидент с хлебом в аэропорту "Борисполь" "способом привлечь внимание".

"Я совершаю исторический визит в Украину. Но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом", - сказал Нетаньяху на видео, обнародованном на его странице в фейсбуке в понедельник.

Нетаньяху процитировал слова руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана, о том, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявлять неуважение к Украине.

"Более того, я вам скажу, она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета именно из уважения к Украине. Но что я вам скажу? Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговле, представительство Украины в Иерусалиме и будут другие важные достижения, пусть так и будет", - сказал премьер Израиля.

Он также пошутил: "Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим".

Ранее в этот день журналист израильского "9-го Канала" Дмитрий Дубов, который сопровождает израильскую делегацию на Украине, опубликовал на своей странице в соцсети фейсбуке видео, на котором супруга главы израильского правительства якобы бросает хлеб в ходе церемонии встречи высоких гостей в аэропорту "Борисполь".

Позже пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что супруга Нетаньяху Сара не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине, и подобные незначительные казусы не могут нивелировать важность его визита в Киев.