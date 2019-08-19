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Переговоры Путина и Макрона продлились 2,5 часа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона завершилась.

Переговоры продолжались порядка 2,5 часов. После них лидеры примут участие в совместном обеде.

Встреча проходит в официальной летней резиденции французского президента в Форте Брегансон, куда Путин прилетел на вертолете из Марселя.

Программа встречи была сформирована нестандартно: сразу после фотографирования лидеры двух стран сделали совместное заявление и ответили на вопросы журналистов. После этого состоялись переговоры с участием делегаций и с глазу на глаз.

Как рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно французская сторона предложила такую "несколько странную" конфигурацию переговоров, хотя российский протокол пытался доказать французским коллегам целесообразность общения с прессой не до, а после проведения встречи.

С российской стороны во встрече приняли участие Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол РФ в Париже Алексей Мешков.

В ходе переговоров лидеры намеревались обсудить ситуацию в связи с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности, урегулирование конфликта на Украине, в том числе в рамках "нормандского формата", ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы, перспективы проведения саммита РФ-Франция-ФРГ-Турция по Сирии. Значительное внимание планировалось уделить перезапуску диалога Россия-Евросоюз в свете смены руководства ЕС.

Франция Владимир Путин Эмманюэль Макрон Россия

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