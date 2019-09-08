Путин и Макрон обсудили обмен заключенными между РФ и Украиной

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье приветствовали обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, подтвердили настрой на продолжение работы "нормандского формата", высказались за объединение усилий в целях сохранения иранской "ядерной сделки", а также договорились о продолжении контактов, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается, Путин и Макрон "дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся на Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции". Они также выразили надежду на то, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений.

"В ходе обсуждения перспектив разрешения внутриукраинского конфликта акцентирована безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы урегулирования. Подтвержден взаимный настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках "нормандского формата", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Путин призвал тщательно подготовить повестку очередного саммита в "нормандском формате", а также проработать решения, которые лидеры стран "четверки" могут одобрить по итогам встречи. В свою очередь в Елисейском дворце сообщили, что Путин и Макрон в ходе разговора указали на предпосылки для созыва саммита "нормандской четверки" уже в ближайшие недели.

"Оба президента подтвердили, что нынешняя динамика может позволить в ближайшие недели созвать саммит в "нормандском формате" в Париже, чтобы добиться прогресса в выполнении минских договорённостей", - отмечается к коммюнике, выдержки из которого приводят в воскресенье парижские СМИ.

Кроме того, по сообщению Кремля, в ходе разговора стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Путин и Макрон "высказались за объединение усилий всех заинтересованных сторон в целях сохранения СВПД и его соблюдения в полном объеме, а также обменялись информацией о шагах, предпринимаемых в этой связи Россией и Францией".

"Главы государств договорились о продолжении контактов - как по телефону, так и в ходе личных встреч", - заключили в пресс-службе.

19 августа в официальной летней резиденции французского президента в Форте Брегансон состоялась встреча Путина и Макрона. Переговоры продолжались порядка 2,5 часов.