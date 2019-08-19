Путин и Макрон поделились с журналистами ожиданиями от переговоров

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на поддержку Парижа по налаживанию отношений с Евросоюзом.

"Мы благодарны Франции за ее позицию по Совету Европы, по возвращению в полноформатном масштабе российской делегации. Думаю, что это будет способствовать выстраиванию нормальных, полноценных доверительных отношений на европейском континенте", - сказал Путин перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном на Лазурном берегу в понедельник. Он отметил, что в вопросе о возвращении РФ в ПАСЕ "позиция Франции сыграла существенную, если не ключевую, роль".

"И рассчитываю на поддержку Франции в этом же ключе выстроить работу и с Европейским союзом", - добавил российский лидер.

В свою очередь, президент Франции заявил, что его страна сыграет роль в создании новой архитектуры безопасности между Россией и Евросоюзом.

Он отметил, что имеет в виду и разоружение, и другие вопросы. "Я думаю, что нам удастся вместе поработать над безопасностью нашего континента", - сказал Макрон.

Он отметил, что между Россией и западными странами есть "определённые разногласия". "Но я также знаю, что Россия - это европейская страна. Я верю в это. Я верю в Европу от Лиссабона до Владивостока", - сказал Макрон.

Макрон выразил убеждение, что даже при наличии разногласий "нужно искать точки соприкосновения и перезапускать наши отношения - отношения РФ и Евросоюза".

"Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека", - сказал французский лидер. Он отметил также, что отказ от диалога с РФ привел бы к тому, что "мы бы оттолкнули великую державу - Российскую Федерацию, она отвернулась бы от Европы и повернулась бы полностью к Китаю, а это не в интересах Франции, Евросоюза".

"Я глубоко убежден в том, что у нас есть крупные проекты, по которым мы будем двигаться вперед, и Франция останется крупным экономическим партнером РФ", - подчеркнул Макрон.

Судьба ДРСМД

Макрон заявил о намерении откровенно обсудить с Путиным на встрече в понедельник дальнейшую судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"У нас, конечно, много вопросов международной повестки дня, по которым мы будем говорить, прежде всего разоружение и наша коллективная безопасность. После того, что произошло в августе вокруг ДРСМД, мы должны обсудить, что же будет происходить в дальнейшем", - сказал он.

Макрон подчеркнул, что важно в преддверии саммита "Группы семи", председателем которого в этом году является Франция, узнать мнение России о различных кризисах в мире.

Между тем Путин, выступая на пресс-конференции, еще раз отметил, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах мира, где не будет соответствующего вооружения США.

"Что касается ракет средней и меньшей дальности, то я уже заявлял об этом и здесь, во Франции хочу сказать еще раз: мы берем на себя обязательства в одностороннем порядке. Если такие ударные комплексы будут производиться Соединенными Штатами, мы тоже будем это делать", - сказал он.

Путин заявил, что в Москве не видят реакции Вашингтона на решение по ракетам. "Такое впечатление, что нас просто не слышат, хотя, я думаю, что европейцы заинтересованы в том, чтобы нас услышать и соответствующим образом на это отреагировать", - сказал он в связи с этим.

Президент РФ также сообщил, что Россия не видит никаких инициатив со стороны США по вопросу продления договора СНВ-3, в то время как Москва свои предложения уже представила.

Быть ли G8

Россия не отказывается ни от каких форматов работы, в том числе в формате G8, и всегда готова принять партнеров из "группы семи", заявил Путин.

"Что касается возможного формата работы в рамках восьми государств: мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров, уже в рамках "семерки", - сказал он.

Комментируя вопрос журналиста о возможном возвращении России в "большую восьмерку", президент добавил, что "ее (G8) не существует". "Как же я могу возвратиться в организацию, которой не существует? На сегодня это "семерка", - сказал Путин.

По словам президента, есть и другие организации и площадки, играющие существенную роль в международных делах, такие как G20, ШОС и БРИКС, в которых Россия активно работает.

Макрон, в свою очередь, связал возвращение к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС с урегулированием украинского кризиса.

"Возврат к "восьмерке", как и возврат к положительным отношениям между Россией и Евросоюзом, лежат через решение конфликта в Европе", - сказал он на пресс-конференции.

Обсуждение "нормандского формата"

Путин заявил, что расскажет Макрону о контактах с новым главой Украины Владимиром Зеленским. "Конечно, будем говорить по юго-востоку Украины, по Донбассу. Я проинформирую господина президента (Франции) о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают определенный оптимизм", - сказал он.

Между тем Макрон сообщил, что намерен обсудить с Путиным возможность подготовки саммита в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и (поговорим) о заявлениях, которые недавно сделал президент (Украины) Зеленский. Я знаю, что президент Путин также пообщался с президентом Зеленским. И мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи между нами совместно с канцлером Меркель и с президентом Зеленским в "нормандском формате", - сказал Макрон.

В нормандский формат по урегулированию ситуации на востоке Украины входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Как сообщалось, в ходе первого телефонного разговора между Путиным и Зеленским, состоявшемся по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор продолжался порядка 20 минут и носил "достаточно прагматичный характер".

3 августа в Трускавце президент Зеленский сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

7 августа глава Украины сказал, что хотел бы в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, однако в тот же день официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что пока не может сообщить дату саммита в нормандском формате по Украине.

Необычный протокол

Программа встречи Путина и Макрона сформирована нестандартно: сразу после фотографирования лидеры двух стран сделали совместное заявление, а затем начнут общение - как в формате тет-а-тет, так и с участием делегаций.

Как рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно французская сторона предложила такую "несколько странную" конфигурацию переговоров, хотя российский протокол пытался доказать французским коллегам целесообразность общения с прессой не до, а после проведения встречи.

Также у Макрона и Путина запланирован совместный обед.

С российской стороны во встрече участвуют Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол РФ в Париже Алексей Мешков.