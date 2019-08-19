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Мэром Риги избран Олег Буров

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Рижской думы в понедельник на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.

Свои голоса за Бурова отдали 35 депутатов. За второго кандидата - представителя партии "Для развития Латвии" Виестурса Зепса - проголосовали 12 депутатов.

Буров исполнял обязанности председателя думы несколько месяцев, назначенный после отстранения многолетнего мэра Риги Нила Ушакова. В конце мая депутаты выбрали нового мэра латвийской столицы Дайниса Турлайса, который лишился поста мэра после того, как не смог получить вотум доверия в городской думе.

Депутаты Рижской должны были избрать мэра до 20 августа. В противном случае Сейм имел бы право инициировать ее роспуск и объявить досрочные выборы.

Латвия Рига Олег Буров

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