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Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания

Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель Рижской думы Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге", ЧСР), избранный на этот пост меньше месяца назад после ухода в отставку Нила Ушакова, в четверг не смог получить вотум доверия и лишился поста мэра столицы.

Недоверие Турлайсу выразил 31 депутат Рижской думы, а поддержали его лишь 28 депутатов.

Теперь, если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент будет вправе инициировать роспуск думы.

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Турлайс был избран на должность председателя Рижской думы 30 мая, но вскоре после раскола коалиции оппозиция предложила провести голосование о выражении ему недоверия, чтобы убедиться, что он по-прежнему способен обеспечить себе поддержку думского большинства.

Разногласия в коалиции начались несколько месяцев назад, когда многолетний мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") и вице-мэр Андрис Америкс (ЧСР) объявили об участии в выборах в Европарламент. Несколько месяцев обязанности председателя думы исполнял вице-мэр Риги Олег Буров (ЧСР).

После того как Ушаков и Америкс были избраны в Европарламент, ЧСР заявила, что не поддержит кандидата "Согласия" в мэры. На этот пост был выдвинут представитель ЧСР Турлайс, которого тогда единодушно поддержала коалиция.

Латвия Рига

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