Новый мэр Риги лишился должности через три недели после избрания

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Председатель Рижской думы Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге", ЧСР), избранный на этот пост меньше месяца назад после ухода в отставку Нила Ушакова, в четверг не смог получить вотум доверия и лишился поста мэра столицы.

Недоверие Турлайсу выразил 31 депутат Рижской думы, а поддержали его лишь 28 депутатов.

Теперь, если в течение двух месяцев в Риге не будет избран новый мэр, парламент будет вправе инициировать роспуск думы.

Турлайс был избран на должность председателя Рижской думы 30 мая, но вскоре после раскола коалиции оппозиция предложила провести голосование о выражении ему недоверия, чтобы убедиться, что он по-прежнему способен обеспечить себе поддержку думского большинства.

Разногласия в коалиции начались несколько месяцев назад, когда многолетний мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") и вице-мэр Андрис Америкс (ЧСР) объявили об участии в выборах в Европарламент. Несколько месяцев обязанности председателя думы исполнял вице-мэр Риги Олег Буров (ЧСР).

После того как Ушаков и Америкс были избраны в Европарламент, ЧСР заявила, что не поддержит кандидата "Согласия" в мэры. На этот пост был выдвинут представитель ЧСР Турлайс, которого тогда единодушно поддержала коалиция.