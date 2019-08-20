Госдеп призывает Сирию и ее союзников вернуться к соблюдению перемирия в Идлибе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Госдеп США призывает власти Сирии и их союзников вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Сегодняшний безрассудный авиаудар по турецкому конвою следует за продолжающимися жестокими нападениями на гражданских лиц, гуманитарных работников и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

Ранее в понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

Позднее по автоколонне был нанесен авиаудар.

По данным близких к сирийской оппозиции очевидцев, авиация наносила удары, чтобы перекрыть автоколонне путь вглубь провинции Идлиб.

В свою очередь, по версии турецкой стороны, в результате удара по автоколонне погибли трое сирийцев, а еще 12 получили ранения. О том, есть ли потери в рядах турецкой армии, не сообщается.

При этом, согласно версии Минобороны Турции, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе.

В Минобороны Турции осудили авиаудар по автоколонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. Кроме этого, в министерстве заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.

Между тем президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил журналистам, что 90% Идлибской зоны деэскалации в Сирии контролируется террористами, и российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира.

Он также отметил, что имели место неоднократные попытки нападения террористов на российскую базу в Хмеймиме из Идлибской зоны деэскалации.

"Поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз. Напомню, что никогда не говорилось о том, что в Идлибской зоне могут быть сосредоточены террористы, и они будут чувствовать себя комфортно", - сказал Путин.

"Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.