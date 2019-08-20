В Судане сформировали суверенный совет

Этот орган будет управлять страной в переходный период до следующих выборов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Судане завершено формирование суверенного совета, который возьмет на себя управление страной в переходный период, сообщает BBC News во вторник.

В совет войдут 11 представителей, из них пятеро от армии Судана. Главой совета выбран руководитель Переходного военного соета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

17 августа суданские военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству. Этот документ определяет главные принципы трехлетнего переходного периода до проведения выборов в стране.

Создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.

Переходный военный совет Судана пришел к власти в результате военного переворота и смещения президента Омара Башира.