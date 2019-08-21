Абдулла Хамдок возглавил переходное правительство Судана

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Главой переходного правительства в Судане в среду назначен Абдулла Хамдок, он будет руководить кабинетом на протяжении 39 месяцев, сообщает межарабский телеканал Al Arabiya.

Телеканал отмечает, что Хамдок на протяжении многих лет находился на высокопоставленной экономической должности в структурах ООН в Аддис-Абебе. Он вернулся в Судан незадолго до нового назначения.

Ранее 21 августа в Судане принесли присягу все 11 членов Суверенного совета, которому предстоит руководить страной около трех лет до следующих выборов.

В совет вошли пятеро военных и шестеро гражданских лиц. На протяжении 21 месяца совет будет возглавлять генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, который ранее стоял во главе переходного военного совета Судана. На оставшиеся 18 месяцев его сменит гражданское лицо.

Фаттах аль-Бурхан ранее в среду также принес присягу в качестве главы нового совета.

После военного переворота и смещения президента Омара Башира Суданом руководил переходный военный совет.

Это вызвало массовые акции протеста против единовластия военных. В результате военные заключили соглашение с оппозиционной коалицией. Оно, в частности, содержало пункт о формировании военно-гражданского Суверенного совета.

Предполагается, что создание Суверенного совета поможет стране выйти из политического тупика и положить конец протестам, в результате которых погибло более сотни человек.