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Госсекретарь США призвал Сербию к признанию Косово

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем призвал к возобновлению переговоров с Косово для заключения соглашения о нормализации отношений и взаимного признания.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся обстановки "стабильности, безопасности и процветания региона Западных Балкан", а также поддержки Соединенными Штатами "интеграции Сербии в Евросоюз", говорится в сообщении Госдепартамента по итогам встречи в Вашингтоне.

"Госсекретарь Помпео призвал Сербию сосредоточиться на этой стратегической цели путем ускорения внутренних реформ и возобновления переговоров с Косово о всеобъемлющем соглашении по нормализации, сконцентрированном на взаимном признании", - отмечается в нем.

Помпео подчеркнул, что "обе стороны должны избегать провокаций, которые препятствуют процессу нормализации, и действовать в духе компромисса и гибкости, необходимых для достижения соглашения и раскрытия потенциала обеих стран", подчеркнул Госдеп.

США Майк Помпео Сербия Косово

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