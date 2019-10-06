Досрочные парламентские выборы начались в Косово

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Жители самопровозглашенной республики Косово в воскресенье выбирают новый состав парламента, сообщает агентство Associated Press.

Принять участие в выборах могут порядка 1,9 млн человек. Для них открыты более одной тысячи избирательных участков. За ходом выборов следят несколько сотен иностранных наблюдателей.

В парламенте Косово 120 мест, где сербам выделено десять мест и еще столько же предусмотрено для других партий нацменьшинств. Глава Центризбиркома Косово Валдете Дака стала одной из первых, кто проголосовал на выборах. Она призвала всех жителей республики прийти в воскресенье на избирательные участки.

Досрочные выборы проходят в связи с отставкой премьера Рамуша Харадиная в июле. Он покинул свой пост после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге. Тогда он заявил журналистам, что ему предложили явиться туда в качестве главы правительства или обычного гражданина Косово, и он выбрал последнее.

Однако он также принимает участие на этих выборах.

Его конкурентом является Кадри Весели из Демократической партии Косово, ранее занимавший пост спикера парламента и возглавлявший разведслужбу республики. Кроме того, от партии Демократическая лига Косова за пост премьера борется 37-летняя Вьоса Османи, профессор права и бывший парламентарий. От партии "Самоопределение" на пост премьера претендует Альбин Курти.