Премьер-министр Судана объявил состав нового правительства

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Судана Абдулла Хамдок в четверг объявил состав нового правительства - первого после свержения президента Омара Башира, сообщил в четверг телеканал France 24.

По данным телеканала, премьер назвал имена 18 министров нового кабинета, в числе которых четыре женщины. Имена еще двоих будут объявлены позднее.

France 24 также отмечает, что впервые в истории Судана главой МИД назначена женщина - Асма Мохамед Абдалла.

Абдулла Хамдок был назначен главой переходного правительства в Судане в августе, он будет руководить кабинетом 39 месяцев.

После низложения Омара Башира Суданом руководил переходный военный совет. Это вызвало массовые акции протеста против единовластия военных, в результате военные заключили соглашение с оппозиционной коалицией, в которое, в частности, вошел пункт о формировании военно-гражданского Суверенного совета.

В совет вошли пятеро военных и шестеро гражданских лиц. Этот временный орган власти будет руководить страной около трех лет до следующих выборов.