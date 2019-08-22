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Порошенко и Вакарчук пожелали работать в комитете Рады по внешней политике

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук изъявили желание работать в Верховной Раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в секретариате Рады.

По словам собеседника агентства, кандидатуры Порошенко и Вакарчука в комитете поданы фракциями "Европейская солидарность" и "Голос" соответственно в среду вечером.

Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет 10 депутатов, 6 из которых - из "Слуги народа".

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля. "Европейская солидарность" Порошенко получила 8,10% голосов. Созданная лидером группы "Океан Эльзи" Вакарчуком в мае 2019 года партия "Голос" получила 5,82%.

Всего в Раде будет 254 депутата от партии "Слуга народа", 43 - от "Оппозиционной платформы - за жизнь" (ОПЗЖ), 26 от "Батькивщины", 25 от "Европейской солидарности", 20 от "Голоса", шесть от оппозиционного блока и по одному от партий "Свобода", "Самопомич", "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", а также 46 самовыдвиженцев.

Украина Европейская солидарность Голос Петр Порошенко Святослав Вакарчук

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