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ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду

Партия Зеленского набрала 43,16% голосов

ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду. Основанная в 2016 году Владимиром Зеленским партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) набрала 13,05%, ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 8,18%, "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 8,10%. Созданная лидером группы "Океан Эльзи" Святославом Вакарчуком в мае 2019 года партия "Голос" получила 5,82%.

Не прошли пятипроцентный барьер Радикальная партия Олега Ляшко (4,01%), "Сила и честь" Игоря Смешко (3,82%), "Оппозиционный блок" (3,03%), партия Шария (2,23%), ВО "Свобода" (2,15%).

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%) и партия мэра Львова Андрея Садового "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Украина Верховная рада Слуга народа Батькивщина Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Святослав Вакарчук

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