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Филарет подал иск о защите чести к представителю новой церкви Украины

Филарет подал иск о защите чести к представителю новой церкви Украины
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
Фото: Reuters

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU -Заместитель главы управления внешних церковных связей новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря сообщил, что "почетный патриарх" Киевский и всея Руси-Украины Филарет Денисенко подал к нему иск о защите чести и достоинства.

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"Из канцелярии митрополии мне передали, что пришло письмо из Шевченковского суда. Патриарх Филарет (Денисенко) судится с архиепископом Евстратием (Зорей) о "защите чести и достоинства", - написал Евстратий в четверг в фейсбуке.

"Никогда бы не подумал, что в ряду Киево-Печерской лавры (точнее мужского монастыря МП, там существующего) и общества с ограниченной ответственностью "Союз православных журналистов", которые ранее судились со мной "о защите чести...", будет такой последователь", - добавил он.

Как сообщалось, Евстратий неоднократно критиковал позицию Филарета, отвергающего самоликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата в связи с созданием ПЦУ.

Украина ПЦУ Филарет Денисенко

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