"Роснефть" договорилась о разведке газовых месторождений Мозамбика

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" подписала с государственной компанией Мозамбика - Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) - меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений в Мозамбике, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Российская компания также подписала меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo).

Там же глава Роснедр Евгений Киселев подписал с министром энергетики Мозамбика Эрнешту Максом Тонелой меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования. Документы подписаны в рамках визита в Россию президента Мозамбика Филипе Ньюси.

На текущий момент "Роснефть" уже участвует в геологоразведочных проектах на шельфе Мозамбика. В составе консорциума она работает на трех блоках шельфа, A5-B, Z5-C и Z5-D.

В 2015 году консорциум Exxon и "Роснефти" в рамках 5-го лицензионного раунда по результатам подачи совместной заявки был объявлен победителем по трем газовым блокам (А5В в бассейне реки Ангоче, Z5C и Z5D в дельте реки Замбези) на шельфе Мозамбика. Общая площадь двух блоков в бассейне Замбези составляет около 10,2 тыс. кв. км при глубине воды 200-2000 метров, площадь блока в Ангоче - около 6,45 тыс. кв. км с глубиной 1800-2500 метров. В октябре 2018 г. была подписана концессия на разработку указанных участков на шельфе Мозамбика, на активах начаты геологоразведочные работы.

Состав акционеров проекта со временем расширился, сейчас он представлен компаниями: ExxonMobil (40%, оператор), мозамбикская ENH (20%), "Роснефть" (20%), Qatar Petroleum (10%) и Eni (10%).