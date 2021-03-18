При посольстве России в Мозамбике создали аппарат военного атташе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - При посольстве России в Мозамбике по указу президента Владимира Путина создан аппарат военного атташе. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь при посольстве будут служить военный атташе и его помощник.

В октябре 2019 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ "Интерфаксу" заявили, что Москва не исключает поставок в Мозамбик нового российского вооружения и что в стране уже есть значительное количество российского и советского оружия и военной техники. Российская сторона, по словам представителя службы, активно предлагала Мозамбику услуги по ремонту и модернизации вооружений.

В апреле 2018 года после встречи в Москве замминистра обороны России Александра Фомина с военной делегацией Мозамбика в российском военном ведомстве заявили о позитивной оценке двустороннего сотрудничества.