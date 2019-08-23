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В ряде стран произошли сбои в работе Facebook

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пользователи соцсети Facebook сообщают о сбое в работе сервиса в некоторых странах, в том числе в России, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом сбоев и отключений интернет-сайтов.

Сбой в работе соцсети произошел утром около 8:50 по московскому времени, о чем сообщают пользователи.

Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (79%), остальные были связны с входом на сайт (20%).

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