Китайская полиция освободила сотрудника британского консульства в Гонконге

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Задержанного ранее в китайском Шэньчжэне сотрудника британского консульства в Гонконге Саймона Чэна выпустили из-под стражи, сообщает в субботу агентство Associated Press со ссылкой на заявление полиции.

Она сообщила, что Чэн был освобожден, отбыв все 15 дней административного ареста, как и было запланировано.

Освобождение Чэна подтвердили в МИД Великобритании. "Мы приветствуем освобождение Саймона Чэна и рады, что он может воссоединиться со своей семьей", - заявила официальный представитель ведомства.

Ранее китайские власти сообщили, что 28-летний сотрудник британского консульства в Гонконге Саймон Чэн был задержан за нарушение китайского закона. Его задержали на 15 суток в Шэньчжэне.

Сотрудник консульства не вернулся в Гонконг, как планировалось, 9 августа после посещения города Шэньчжэня, где принимал участие в одном из мероприятий. О пропаже Чэна заявила его гонконгская подруга, которой он 8 августа сообщил, что собирается вернуться в Гонконг 9 августа скоростным поездом.

Официально китайские власти не сообщали, за что именно задержали Чэна. Затем китайская государственная газета Global Times сообщила, что сотрудник британского консульства был задержан за визит к проститутке. Семья Чэна затем призвала не верить этой публикации.