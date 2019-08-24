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Трамп предложил Бразилии помощь в тушении пожаров

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил бразильскому лидеру Жаиру Болсонару помощь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

"Только что пообщался с бразильским президентом Болсонару. Наши будущие перспективы развития торговли весьма впечатляющие, а наши отношения крепкие, возможно, сильнее, чем когда-либо. Я сказал ему, что Соединенные Штаты могут помочь с пожарами в тропических лесах Амазонии, мы готовы оказать поддержку!" - написал Трамп в твиттере.

Пожары в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии начались в начале августа. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение. С каждым днем количество очагов возгорания увеличивается, и по данным Института экологических исследований Амазонки (IPAM), количество очагов возгорания в большинстве бразильских штатов выше, чем за последние четыре года.

Эксперты отмечают, что причина резкого роста очагов возгорания кроется не только в засухе, но и в процессе обезлесения, когда применяется огонь для освобождения земель под фермы или предприятия. Экологи обвиняют в этом президента Болсонару, который никогда не скрывал пренебрежительного отношения к вопросам экологии.

Лесные пожары являются распространенным явлением для Амазонии в период засухи, который длится с июля по октябрь.

С начала этого года в Бразилии зафиксировали свыше 75 тыс. очагов возгорания, больше их было только в 2013 году. В прошлом году к августу было зафиксировано примерно 40 тыс. возгораний.

Однако леса горят не только в Бразилии, но и в соседних с ней государствах. Лесные пожары также зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Колумбии, Перу, Гайане.

Пожары в джунглях Амазонии

США Бразилия Дональд Трамп Жаир Болсонару

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