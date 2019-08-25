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Израиль подтвердил атаку на окрестности Дамаска

Удары объяснили попыткой сорвать иранскую атаку на север Израиля

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Израильское военное командование подтвердило, что нанесло вечером 24 августа серию авиаударов по объектам к югу от Дамаска, сообщает The Jerusalem Post.

Эти объекты, по версии израильской стороны, находились под контролем шиитских военизированных формирований и сил иранского военного подразделения "Кудс".

Как заявил глава пресс-службы Армии обороны Израиля Ронен Манелис, Иран в четверг планировал нанести удары по северу Израиля с помощью беспилотников.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило о воздушной атаке на Дамаск. Как утверждалось, ПВО Сирии успевали сбивать ракеты до их падения на землю.

Сирия Дамаск Израиль

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