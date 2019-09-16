Российский дипломат отверг право Израиля на удары по Сирии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Любые действия Израиля в Сирии, нарушающие суверенитет этой страны, неприемлемы, заявил в понедельник посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

"Никогда этого не будет, наша позиция неоднократно высказывалась и президентом, и министром иностранных дел. О том, что любые удары по территории суверенного государства-члена ООН неприемлемы, и все возникающие вопросы мы предлагаем решать путем консультаций и переговоров", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", означают ли заявления израильской стороны о том, что с Россией достигнуто взаимопонимание по израильским действиям в Сирии, что российская сторона не будет выступать против ударов Израиля, в частности, по иранским целям в Сирии.