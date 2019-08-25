КНДР заявила об успешном испытании "сверхкрупной" ракетной установки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея 24 августа успешно испытала новую реактивную систему залпового огня (РСЗО), сообщает государственное северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении подчеркивается, что пуском руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Эта система названа "сверхкрупной". Ее характеристики не указываются.

В субботу сообщалось об очередном пуске в КНДР двух баллистических ракет малой дальности. Южнокорейские военные подсчитали, что они преодолели около 380 км, максимальная высота составляла 97 км.

При этом президент США Дональд Трамп, несмотря на регулярно проводимые Северной Кореей испытания, назвал отношения с Пхеньяном "хорошими".