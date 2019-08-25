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G7 выступила за расширение сотрудничества с Россией по существующим кризисам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 выступили за усиление координации с Россией, сообщил в воскресенье французский телеканал BFM TV.

"Собравшиеся в Биаррице лидеры G7 обменялись мнениями об усилении диалога и координации действий с Россией по существующим кризисам", - отмечает телеканал.

В то же время, по его данным, они считают, что "пока еще слишком рано" для возвращения группы в формат G8.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Биаррице допустил, что президент России Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит G7 в США.

Американский президент подтвердил, что лидеры G7 обсуждали возможность возвращения России в эту группу. В то же время он отметил, что не знает, вернется ли в нее Москва.

При этом "возможное возвращение (России) в группу - это тема для обсуждения, но европейцы заявили о том, что первоначально необходимо урегулировать кризис на Украине", подчеркнул Bloomberg.

G7

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