Туск предложил пригласить Украину на заседание G7 вместо возвращения России

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Дональд Туск полагает, что причин, по которым Россию не следует приглашать на встречи G8, с 2014 года стало только больше.

"Я хотел бы сказать: во-первых, причины, по которым Россию перестали приглашать в 2014 году, все еще актуальны. Но появились и новые причины, например, провокации России в Азовском море", - сказал Туск в субботу на пресс-конференции, посвященной саммиту G7 во Франции.

"Сегодня я попытаюсь убедить моих собеседников, что лучше пригласить Украину - как гостя, конечно - на следующую встречу G7", - сказал Туск.

Туск отметил, что год назад президент США Дональд Трамп предложил пригласить Россию в G8, "открыто заявив, что аннексия Крыма Россией была частично оправданной и что нам следует принять этот факт".

"Ни при каких условиях мы не можем согласиться с такой логикой", - сказал Туск.

Ранее сообщалось, что Евросоюз не поддерживает идею Трампа о возвращении России в "группу восьми". Высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам, что в ЕС не поддерживают возможность возвращения РФ в G8, поскольку причины ее исключения из этого формата по-прежнему остаются в силе. Он отметил, что приглашение России сейчас стало бы "признаком слабости" и "контрпродуктивным решением".

Этот комментарий прозвучал после того, как Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения РФ в G8.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в "группу восьми" до решения украинского кризиса.