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Джонсон на G7 объявит о сокращении отступных Брюсселю на 30 млрд фунтов

В случае "жесткого" Brexit британский премьер не намерен платить больше 9 млрд фунтов

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на G7 в воскресенье уведомит председателя Европейского совета Дональда Туска о том, что сократит сумму отступных на 30 млрд фунтов стерлингов в случае выхода Лондона из ЕС без сделки, сообщают британские СМИ.

Телеканал Sky News напоминает, что на 25 августа у премьера Великобритании запланирована встреча с Туском. Предполагается, что в ходе переговоров Джонсон объявит о том, что Великобритания выплатит Брюсселю лишь 9 млрд фунтов стерлингов. Как отмечает Sky News, это на четверть меньше суммы, о которой договаривалась с ЕС экс-премьер страны Тереза Мэй.

По мнению авторов статьи в The Sunday Times, таким образом британский премьер-министр пытается завоевать симпатии сторонников Партии Brexit. Издание отмечает, что команда Джонсона работает над популистским проектом чрезвычайного бюджета на октябрь. В нем, в частности, предлагается впервые за восемь лет снизить топливную пошлину. Все вместе это подготовит почву для всеобщих выборов в том же месяце, говорится в материале.

В начале июня президент США Дональд Трамп посоветовал британским властям не платить отступные Брюсселю. "Я бы не заплатил, это огромная сумма", - говорил он.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

Джонсон, выступая с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, пообещал во что бы то ни стало вывести страну из ЕС 31 октября.

Великобритания ЕС Борис Джонсон Brexit

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