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Три кандидата в президенты Абхазии набрали около 25% голосов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Представители штабов трех кандидатов в президенты Абхазии опубликовали в соцсетях предварительные данные итогов голосованиях, согласно которым действующий глава республики набирает 26% голосов, советник министра обороны Олег Аршба и лидер оппозиции Алхас Квициния по 25% голосов.

В то же время действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сообщил своим сторонникам, что "пока, по предварительным данным, нельзя сказать о лидирующей позиции кого-либо из кандидатов".

Победителем на выборах будет считаться кандидат, набравший 50%+1 голос.

Абхазия

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