В Париже положительно оценили итоги визита Зарифа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф покинул Биарриц, сообщил французский телеканал BFM TV со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, в ходе блиц-визита глава иранской дипломатии провел почти трехчасовые переговоры с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и полчаса общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе встреч обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы. На встрече с Макроном также присутствовали дипломатические советники из Великобритании и Германии.

Кроме того, прошла встреча с министром финансов Франции Брюно Ле Мэром, с которым Зариф обсудил проблемы вокруг европейской финансовой системы INSTEX, целью которой является обход санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана.

В сообщении канцелярии президента Франции состоявшимся переговорам дана положительная оценка, и выражено стремление к продолжению контактов.

Сам Зариф назвал итоги этого визита проявлением активной дипломатии Тегерана.

"Активная дипломатия Ирана в поисках конструктивного взаимодействия продолжается. После пространных переговоров с Ле Дианом (главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом - ИФ) и министром финансов (Брюно Ле Мэром - ИФ) я встретился с Макроном (президентом Франции Эммануэлем Макроном - ИФ). Затем состоялся совместный брифинг для (представителей - ИФ) Великобритании и Германии", - написал Зариф в твиттере.

"Дорога вперед сложна, но лучше попробовать", - заключил иранский министр.

Ранее стало известно, что в воскресенье в Биарриц, где проходит саммит "Группы семи", по приглашению главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана прибыл министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Представитель Елисейского дворца проинформировал, что Зариф прилетел в Биарриц на переговоры с Ле Дрианом "для обсуждения недавних инициатив президентов Ирана и Франции".

В МИД Ирана в свою очередь сообщили, что встреч с представителями американской делегации у Зарифа не предусмотрено, и что он вернется в Тегеран уже в воскресенье вечером для того, чтобы подготовиться к поездке в Китай.