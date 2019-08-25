Kyodo узнало о дискуссии по возвращению РФ в G8 на саммите в Биаррице

Лидеры Великобритании, ФРГ, Франции и Канады, а также председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите G7 в французском Биаррице Фото: Zuma\TASS

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В первый день саммита G7 в французском Биаррице лидеры стран-участниц за ужином обсудили вопрос возвращения к формату "восьмерки" с участием России, сообщает японское агентство Kyodo.

При этом, по его данным, подробности этих переговоров "никогда не будут раскрыты".

Кроме того, за ужином участники саммита обсудили ядерную программу Ирана. Стороны согласились в том, что Тегерану нельзя позволять иметь ядерное оружие и договорились стремиться к миру и стабильности в регионе.

Разговоры о возможном восстановлении формата G8 с участием России возобновились после того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп. Участие РФ в саммите он назвал "целесообразным", поскольку многие из вопросов, которые лидеры стран G7 намерены обсудить, касаются и Москвы.

После этого источник американского телеканала CNN заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил согласие с Трампом по вопросу о возвращении РФ в "восьмерку". Сам французский лидер это утверждение опроверг.

Кроме того, источник испанского агентства EFE утверждал, что Япония готова обсуждать восстановление России в G8.

При этом лидеры ФРГ, Канады, Великобритании подчеркнули, что участие Москвы в "большой восьмерке" невозможно, поскольку причины исключения России по-прежнему актуальны.

Исключение России из "большой восьмерки" В 2014 году лидеры семи стран-участниц G8 проголосовали за исключение Москвы из объединения. Причиной стало присоединение Крыма к РФ и события на востоке Украины. Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение".

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.