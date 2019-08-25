Поиск

Kyodo узнало о дискуссии по возвращению РФ в G8 на саммите в Биаррице

Kyodo узнало о дискуссии по возвращению РФ в G8 на саммите в Биаррице
Лидеры Великобритании, ФРГ, Франции и Канады, а также председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите G7 в французском Биаррице
Фото: Zuma\TASS

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В первый день саммита G7 в французском Биаррице лидеры стран-участниц за ужином обсудили вопрос возвращения к формату "восьмерки" с участием России, сообщает японское агентство Kyodo.

При этом, по его данным, подробности этих переговоров "никогда не будут раскрыты".

Кроме того, за ужином участники саммита обсудили ядерную программу Ирана. Стороны согласились в том, что Тегерану нельзя позволять иметь ядерное оружие и договорились стремиться к миру и стабильности в регионе.

Разговоры о возможном восстановлении формата G8 с участием России возобновились после того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп. Участие РФ в саммите он назвал "целесообразным", поскольку многие из вопросов, которые лидеры стран G7 намерены обсудить, касаются и Москвы.

После этого источник американского телеканала CNN заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил согласие с Трампом по вопросу о возвращении РФ в "восьмерку". Сам французский лидер это утверждение опроверг.

Кроме того, источник испанского агентства EFE утверждал, что Япония готова обсуждать восстановление России в G8.

При этом лидеры ФРГ, Канады, Великобритании подчеркнули, что участие Москвы в "большой восьмерке" невозможно, поскольку причины исключения России по-прежнему актуальны.

Исключение России из "большой восьмерки"

В 2014 году лидеры семи стран-участниц G8 проголосовали за исключение Москвы из объединения. Причиной стало присоединение Крыма к РФ и события на востоке Украины.

Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, "пока Россия не изменит курс и не вернет обстановку к условиям, в которых G8 способна вести содержательное обсуждение".

Крым вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

РФ G7 G8 Франция Биарриц

Новости по теме

Новости

На Украине объявили об успешном испытании космической ракеты-носителя

Джонсон призвал США "пойти на компромисс" для заключения торговой сделки

КНДР заявила об успешном испытании "сверхкрупной" ракетной установки

Израиль подтвердил атаку на окрестности Дамаска

Оператор задержанного Ираном британского танкера просил Путина о помощи

Оператор задержанного Ираном британского танкера просил Путина о помощи

Во Франции начался саммит G7

Во Франции начался саммит G7

Несколько тысяч человек протестовали около Биаррица против политики стран G7

Туск предложил пригласить Украину на заседание G7 вместо возвращения России

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Гонконге

Покинувший Гибралтар иранский танкер сменил порт назначения на турецкий Мерсин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');