В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в день выборов президента Абхазии Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Согласно предварительным данным, ни один из кандидатов в президенты Абхазии в минувшее воскресенье не смог набрать необходимого числа голосов для избрания в первом туре, заявил "Интерфаксу" в понедельник глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Тамаз Гогия.

По его словам, предварительные результаты голосования в первом туре и имена кандидатов, вышедших во второй тур, ЦИК обнародует в понедельник в полдень.

По данным ЦИК, которые транслировались в штабах кандидатов, действующий президент Рауль Хаджимба набрал 26,6% голосов, оппозиционный кандидат Алхас Квициния - 24,6% голосов, кандидат в президенты, советник действующего главы республики Олег Аршба - 24,9% голосов.

Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.

По словам руководителя предвыборного штаба Квициния Бесдана Эшба, споры при окончательном подсчете голосов могут вызвать четыре тысячи бюллетеней, признанные недействительными по тем или иным причинам.

Накануне ЦИК за полчаса до закрытия избирательных участков объявил президентские выборы в Абхазии состоявшимися: на тот момент явка составила 56%. По абхазскому законодательству, явка на выборах президента должна быть не менее 50% избирателей.

Победившим считается кандидат, набравший более половины голосов пришедших на выборы граждан (50+1). Если никто из кандидатов не набирает в первом туре более половины голосов, через две недели проводится повторное голосование. До него допускаются два кандидата, получившие наибольшее число голосов.