Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 8 сентября

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Второй тур выборов президента Абхазии, в соответствии с избирательным законодательством республики, пройдет 8 сентября, сообщил в понедельник "Интерфаксу" глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Тамаз Гогия.

По его словам, по предварительным данным, президентскую гонку продолжат действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

Итоги голосования на выборах президента республики, прошедших в минувшее воскресенье, 25 августа, ЦИК Абхазии обнародует в понедельник в полдень.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным Центризбиркома, Хаджимба набрал 26,6% голосов, оппозиционный кандидат Квициния - 24,6% голосов, кандидат в президенты, советник действующего главы республики Олег Аршба - 24,9% голосов.

Вместе с тем в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.

По словам руководителя предвыборного штаба оппозиционного кандидата Бесдана Эшба, споры при окончательном подсчете голосов может вызвать большое количество бюллетеней, признанных, по тем или иным причинам, недействительными.

Накануне ЦИК за за полчаса до закрытия избирательных участков объявил президентские выборы в Абхазии состоявшимися: на тот момент явка составила 56%. По абхазскому законодательству, явка на выборах президента должна быть не менее 50% избирателей. Победившим считается кандидат, набравший более половины голосов пришедших на выборы граждан (50+1).