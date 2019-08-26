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Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Он станет самым высокопоставленным американцем, посетившим Белоруссию в 21-м веке

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.

Болтон станет самым высокопоставленным американским официальным лицом, посетившим Белоруссию в 21-м веке, отмечает журнал.

"Эти действия демонстрируют продолжающееся расхождение между явным влечением (президента США Дональда - ИФ) Трампа к России...и жесткой позицией его администрации, когда дело касается Москвы", - отмечает журнал.

Белоруссия США Джон Болтон

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