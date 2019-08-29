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Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а Мелании - скатерть

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко через советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передал подарки для американского президента Дональда Трампа и его жены Мелании.

Как сообщает госагентство БелТА, американскому лидеру его белорусский коллега передал кортик, а первой леди США подарил льняную скатерть и салфетки.

"Это - женское, она имеет отношение к славянскому льну (Мелания Трамп родилась в Словении - ИФ)", - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также признался, что на выборах 2016 года "болел" именно за Трампа.

"Я "вмешивался" в американские выборы и болел за Трампа", - заметил Лукашенко.

Самому Болтону президент Белоруссии подарил шоколадные сладости без сахара.

В самих США с 2016 года продолжаются споры о том, что якобы Россия оказывала влияние на выборы президента. Противники Трампа обвиняли его в сговоре с Москвой, что он категорически опровергает. Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, который вел дорогостоящее расследование предполагаемого вмешательства, подтверждений сговора не нашел, но пришел к выводу, что РФ пытается вмешиваться в избирательный процесс.

Кремль многократно отвергал любые подозрения и требовал предоставить доказательства.

Белоруссия Александр Лукашенко

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