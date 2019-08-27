Саммит G7 в Биаррице. Обобщение

Торговля, международные конфликты и разногласия из-за России

Фото: AP/TASS

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Во французском Биаррице в понедельник завершился саммит глав государств "большой семерки": Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Начавшись 24 августа, саммит продлился три дня. Основными темами, которые обсуждали лидеры G7 в ходе встречи во французском курортном городе, стали торговые отношения между странами, ситуация с иранским ядерным соглашением, внутренний конфликт в Ливии и протесты в Гонконге.

На саммите прозвучали предложения вновь пригласить Россию к участию во встречах, вернув их к формату G8, однако не все участники этого объединения встретили их благостно.

G7 плюс Россия: перспективы

Первым об идее позвать Россию на встречи G7, вернув таким образом формат G8, заговорил президент США. По его мнению, этот формат следует восстановить, потому что многие обсуждаемые на саммитах вопросы касаются России.

На такие заявления американского лидера отреагировали остальные участники "семерки". Так, например, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что России нужно будет дать возможность вернуться только после решения украинского кризиса. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей, британский премьер Борис Джонсон также сказал, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными. В японском правительстве отметили, что открыты к тому, чтобы обсуждать возвращение России в "группу восьми", поскольку понимают "важность вовлечения России в международные дела".

Со своей стороны глава Евросовета Дональд Туск заявил, что на следующую встречу G7 лучше пригласить Украину - как гостя. Он добавил, что причин, чтобы не приглашать Россию на G8, с 2014 года стало только больше, имея в виду инцидент в Керченском проливе.

В разгар саммита британская газета The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Трамп в ходе ужина поспорил c лидерами G7 по вопросу возвращения России в группу.

По ее данным, Трамп усиленно доказывал, что президент РФ Владимир Путин должен быть приглашен обратно через пять лет после того, как Россия была изгнана из тогдашней G8 из-за присоединения Крыма.

Как отмечают источники издания, из присутствовавших мировых лидеров идею президента США поддержал только уходящий премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а нейтральную позицию занял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Эту же позицию Абэ подтвердил на своей итоговой пресс-конференции, отметив необходимость углубить дискуссию по вопросу возможного участия России в саммитах этого формата в дальнейшем.

Остальные лидеры, в частности, премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон решительно выступили против этого предложения.

В понедельник, общаясь с журналистами, Трамп подтвердил, что разговор о России состоялся. При этом он уточнил, что в настоящий момент не считает необходимым "согласие на 100%" по этому вопросу, и предложил не торопить события.

Он также заявил, что рассмотрит вопрос о возвращении РФ в G8, не оглядываясь на внутриполитические последствия. Трамп отметил, что был бы готов пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в США.

"Я был бы готов его пригласить", - ответил американский президент, подчеркнув при этом, что не уверен в том, что Путин примет приглашение. "Он - гордый человек", - объяснил Трамп.

Торговля и экономическая стабильность

Одним из позитивных итогов саммита в сфере экономики стало заключение США и Францией соглашения, которое положит конец противоречиям двух стран по вопросу о введении Парижем нового налога на цифровые услуги, затрагивающего американских IT-гигантов.

Без этого соглашения американские компании с глобальной выручкой не менее 750 млн евро и выручкой от цифровых услуг во Франции в 25 млн могли бы столкнуться с 3%-ым налогом, введение которого с 2020 года одобрил президент Франции Макрон. В ответ на это президент США Трамп пригрозил обложить новыми пошлинами импортируемое Штатами французское вино.

Однако на совместной пресс-конференции с Трампом Макрон объявил, что стороны достигли "очень хорошего соглашения".

Также Трамп на пресс-конференции сообщил, что пока не планирует вводить новые пошлины для импортируемых в США японских автомобилей и автокомпонентов. Он отметил, что считает возможным заключение нового соглашения с Евросоюзом на условиях, не предусматривающих введения Штатами пошлин для европейских автопроизводителей.

Говоря о торговых отношениях Китая и США, американский лидер заявил, что сомневается в наличии у Пекина выбора, заключать или нет соглашение с Вашингтоном. По его словам, жесткая американская торговая политика вынуждает Китай это сделать.

Кроме того, страны G7 по итогам переговоров выступили за реорганизацию ВТО с тем, чтобы, в частности, добиться более эффективной защиты интеллектуальной собственности.

"Группа семи" привержена к открытой и справедливой мировой торговле, а также мировой экономической стабильности", - подчеркивается в совместном заявлении лидеров G7, опубликованном Елисейским дворцом.

Нормандская встреча

По итогам встречи президент Франции Макрон в понедельник объявил о готовящейся встрече лидеров стран в "нормандском формате". Она пройдет в сентябре.

Он отметил, что начал обсуждение этого вопроса во время встречи с российским лидером Путиным примерно неделю назад в Брегансоне. По его словам, президент РФ тогда поддержал идею о проведении такой встречи. Макрон не уточнил, где пройдет эта встреча.

В заявлении глав государств и правительств стран "группы семи", распространенном по итогам саммита, говорится, что Париж и Берлин рассчитывают на "конкретные результаты" саммита в нормандском формате.

По словам канцлера ФРГ Меркель, участники саммита G7 поддерживают эту идею.

"Мы получили поддержку продолжения украинского процесса и реализации минских договоренностей. Работа над подготовкой, очевидно, приведет к скорой встрече "нормандского формата" на уровне руководителей - президента Путина, президента (Украины Владимира - ИФ) Зеленского, президента Макрона и меня", - сказала Меркель журналистам по итогам саммита в Биаррице, ее цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

Международная повестка

Относительно ситуации вокруг Ирана лидеры стран "группы семи" заявили о необходимости обеспечения стабильности в регионе.

"У нас две цели: сделать так, чтобы Иран никогда не мог владеть ядерным оружием; продвигать мир и стабильность в регионе", - подчеркивается в декларации, распространенной по итогам саммита.

Президент США Трамп заявил, что считает возможной встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

"Если бы условия были правильными, надлежащими, я, конечно, согласился бы на это", - заявил президент, отвечая на вопрос журналиста на совместной пресс-конференции с президентом Франции Макроном.

"Мы не хотим смены режима (в Иране - ИФ)... Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил Трамп.

В Биарриц во время саммита совершил блиц-визит глава МИД Ирана Джавад Зариф, где глава иранской дипломатии провел почти трехчасовые переговоры с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и полчаса общался с президентом Франции Макроном. В ходе встреч обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы. На встрече с Макроном также присутствовали дипломатические советники из Великобритании и Германии.

Кроме того, прошла встреча с министром финансов Франции Брюно Ле Мэром, с которым Зариф обсудил проблемы вокруг европейской финансовой системы INSTEX, целью которой является обход санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана.

В сообщении канцелярии президента Франции состоявшимся переговорам дана положительная оценка, и выражено стремление к продолжению контактов.

Сам Зариф назвал итоги этого визита проявлением активной дипломатии Тегерана.

Лидеры в итоговом заявлении также выступили в поддержку режима прекращения огня в Ливии, а также указали на необходимость поиска политического решения конфликта в этой стране.

"Мы считаем, что только политическое решение позволит обеспечить стабильность Ливии", - заявили лидеры G7.

Главы государств и правительств G7 призвали организовать международную конференцию с участием сторон ливийского конфликта и всех "региональных игроков".

В совместном заявлении также говорится о ситуации в Гонконге. Лидеры "группы семи" подтвердили приверженность объединённой китайско-британская декларации по вопросу передачи Гонконга, подписанной премьером Госсовета КНР Чжао Цзыяном и британским премьером Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года.

""Группа семи" призывает избегать любого насилия", - отмечается в сообщении.

Климат, пожары в Амазонии и ссора Франции с Бразилией

Президент США, известный своим скептическим отношением к теме климатических изменений, не посетил сессию G7 по климату, сославшись на необходимость проведения двухсторонних встреч.

Мероприятия в понедельник Трамп начал с отставанием в расписании. Он, в частности, встретился с канцлером Германии Меркель, которая, в отличие от него, потом успела на сессию по климату.

Затем Трамп провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, на которой журналисты спросили о его планах по сессии по климату. Трамп ответил, что он отправится туда после встречи с Моди, но в итоге на сессии так и не появился.

Президент Франции, принимающий саммит G7 в Биаррице, заявил, что на сессии вместо Трампа были его помощники. Он также заявил журналистам, что у него нет цели уговорить Трампа вернуться к соблюдению Парижского климатического соглашения.

Президент подчеркнул, что у него с Трампом ранее состоялся "длинный, насыщенный и очень позитивный разговор о лесах Амазонии и международной инициативе по инвестициям в озеленение пострадавшего региона".

Незадолго до саммита Макрон заявил, что планирует поднять на нем тему сильнейших пожаров, бушующих этим летом в дождевых лесах Амазонии. Он указал на острую необходимость спасения "легких планеты". Это заявление вызвало негодование в Бразилии, на территории которой расположения большая часть лесов Амазонии. Президент этой страны Жаир Болсонару обрушился с резкой критикой на Макрона, обвинив его в колониализме.

В ходе саммита страны G7 договорились выделить порядка $20 млн на срочную помощь в тушении пожаров, также со своей стороны обещал помощь Евросоюз. Однако в Бразилии эти инициативы не вызвали энтузиазма.

Мы не можем принять того, что президент Макрон совершает необоснованные атаки по теме Амазонии или маскирует свои намерения предложениями альянса стран G7, чтобы "спасти" Амазонию, как будто бы мы колония или нейтральная территория", - написал Болсонару в "Твиттере".

Ситуация обострилась тем, что накануне в фейсбуке сторонник Болсонару опубликовал на своей странице в фотоколлаж с изображениями 37-летней супруги президента Бразилии Мишель и 66-летней Брижит Макрон, где супруга французского лидера была запечатлена в менее удачном ракурсе нежели жена бразильского лидера. Он добавил к записи подпись: "Теперь вы понимаете, почему Макрон донимает Болсонару?"

Болсонару оставил комментарий к этой записи со своего официального аккаунта, написав: "Не унижай, приятель". Президент Бразилии дополнил комментарий смеющимися смайликами.

Макрон резко раскритиковал Болсонару за комментарий, указав на неподобающее для главы государства поведение.

"Это печально. И это печально, прежде всего, для него самого и для бразильцев. Бразильянкам, наверное, стыдно за своего президента. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я надеюсь, что скоро у них будет такой президент, который ведет себя должным этой работе образом", - заявил он в ходе конференции в Биаррице.