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Кремль отверг вероятность провокации в инициативе Трампа пригласить РФ на G7

Кремль отверг вероятность провокации в инициативе Трампа пригласить РФ на G7
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают провокацией заявление американского лидера по вопросу о приглашении России на следующий саммит "семерки" в США, несмотря на позицию других стран G7.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков также отметил, что Россия не навязывает свое участие в клубе стран G7, но и не отказывается от взаимодействия с ее участниками, однако подключение к этому формату по приглашению какого-либо одного государства невозможно.

Так он прокомментировал публикацию в газете Guardian, которая сообщила, что участники саммита G7 чуть не рассорились по вопросу о приглашении РФ в этот клуб.

"Для России участие в "семерке" не является самоцелью. Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "является сторонником налаживания отношений со всеми странами-участниками "семерки".

"С рядом стран "семерки" у нас развиваются позитивные контакты - давайте возьмем Японию, Италию, Францию, Германию. Несмотря на определенные разногласия, которые существуют с этими странами, на разных уровнях продолжается и развивается диалог, что помогает минимизировать недоверие и разногласия, помогает искать развязки не в конфронтации, а в диалоге", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

"Надеемся, что со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся. Но, конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной страны невозможно, поскольку решения там принимаются консенсусом", - сказал Песков.

Разговоры о возможном восстановлении формата G8 с участием России возобновились после того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп. Участие РФ в саммите он назвал "целесообразным", поскольку многие из вопросов, которые лидеры стран G7 намерены обсудить, касаются и Москвы.

Саммит G7 в Биаррице

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Саммит проходит в курортном городе Биарриц, расположенном на атлантическом побережье на юго-западе Франции. В центре обсуждения - ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт, а также напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира. На фото: президент США Дональд Трамп приветствует канцлера Германии Ангелу Меркель.В первый день саммита G7 лидеры стран-участниц обсудили вопрос возвращения к формату "восьмерки" с участием России, а также ядерную программу Ирана. Стороны согласились в том, что Тегерану нельзя позволять иметь ядерное оружие, и договорились стремиться к миру и стабильности в регионе.Лидеры стран-участниц G7, их жены и гости саммита приняли участие в традиционной совместной фотосессии. Фотографы запечатлели момент, когда супруга президента Франции Брижит Макрон целует американского гостя, после чего жену Трампа Меланию поймали на поцелуях с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.Также особое внимание фотографов было приковано к внешнему виду премьер-министра Канады. Строгие костюмы и классические ботинки политик сочетает с веселыми носками, что уже является его визитной карточкой.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые прибыл на саммит G7, где одной из основных тем его переговоров с коллегами стал выход страны из ЕС. Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.Супруга президента Франции Брижит Макрон приняла жен лидеров стран-участниц G7 во французской деревушке ЭспелетВ окрестностях деревни издавна выращивают красный перец, который считается козырем баскской кухниВ ходе переговоров президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон обсудили дальнейшее сотрудничество двух стран после BrexitНакануне встречи лидеров стран "большой семерки" активисты организации Oxfam провели акцию протеста, требуя включить в повестку дня саммита лесные пожары в АмазонииФранцузский художник Сэм Дугадос призвал лидеров саммита не забывать о гендерном равенстве, нарисовав на песке их портреты
Саммит проходит в курортном городе Биарриц, расположенном на атлантическом побережье на юго-западе Франции. В центре обсуждения - ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт, а также напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира. На фото: президент США Дональд Трамп приветствует канцлера Германии Ангелу Меркель.
G7 РФ США

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