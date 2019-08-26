Кремль отверг вероятность провокации в инициативе Трампа пригласить РФ на G7

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают провокацией заявление американского лидера по вопросу о приглашении России на следующий саммит "семерки" в США, несмотря на позицию других стран G7.

Отвечая на вопрос журналистов, Песков также отметил, что Россия не навязывает свое участие в клубе стран G7, но и не отказывается от взаимодействия с ее участниками, однако подключение к этому формату по приглашению какого-либо одного государства невозможно.

Так он прокомментировал публикацию в газете Guardian, которая сообщила, что участники саммита G7 чуть не рассорились по вопросу о приглашении РФ в этот клуб.

"Для России участие в "семерке" не является самоцелью. Россия, вместе с тем, не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается", - сказал Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "является сторонником налаживания отношений со всеми странами-участниками "семерки".

"С рядом стран "семерки" у нас развиваются позитивные контакты - давайте возьмем Японию, Италию, Францию, Германию. Несмотря на определенные разногласия, которые существуют с этими странами, на разных уровнях продолжается и развивается диалог, что помогает минимизировать недоверие и разногласия, помогает искать развязки не в конфронтации, а в диалоге", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

"Надеемся, что со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся. Но, конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной страны невозможно, поскольку решения там принимаются консенсусом", - сказал Песков.

Разговоры о возможном восстановлении формата G8 с участием России возобновились после того, как об этом заявил президент США Дональд Трамп. Участие РФ в саммите он назвал "целесообразным", поскольку многие из вопросов, которые лидеры стран G7 намерены обсудить, касаются и Москвы.