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Brent подорожала до $58,95 за баррель

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Во вторник котировки нефти начали восстанавливаться после падения днем ранее. Трейдеры продолжают следить за сообщениями о торговой войне США и Китая и о позиции Вашингтона по Ирану.

К 8:10 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $58,95 за баррель, что на $0,25 (0,43%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. За понедельник Brent подешевела на $0,64 (1,08%), до $58,7 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на $0,27 (0,5%) - до $53,91 за баррель. За предыдущую сессию этот контракт подешевел на $0,53 (0,98%), до $53,64 за баррель.

26 августа цены на нефть начали расти на заявлении Трампа о том, что власти США получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о торговом соглашении. Подтверждения этой информации от Пекина не последовало, котировки вернулись к снижению.

На пресс-конференции по итогам саммита G7, Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

"Неопределенность в торговой сфере является главной причиной волатильности рынка", - заявил изданию MarketWatch аналитик IHS Markit Маршалл Стивс.

27 августа Трамп также заявил, что Вашингтон "не хочет смены режима" в Иране. "Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, не было баллистических ракет", - добавил он.

Президент также допустил, что согласился бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани, если для этого сложатся правильные обстоятельства.

Brent WTI Дональд Трамп Китай США Иран

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