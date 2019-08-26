Brent подешевела до $58,75 за баррель

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают четвертую сессию подряд в связи с новым витком торговой войны США и Китапя.

К 8:20 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $58,75 за баррель, это на $0,59 (0,99%) ниже уровня закрытия пятницы. За предыдущие торги контракт подешевел на $0,58 (0,97%), до $59,34 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени торговались на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) у $53,56 за баррель, это на $0,61 (1,13%) дешевле закрытия пятницы. За пятницу WTI подешевела на $1,18 (2,13%), до $54,17 за баррель.

На прошлой неделе правительство Китая решило ввести дополнительные пошлины на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год и сделать это в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря. Также КНР введет в сентябре 5%-ную пошлину на импорт нефти из США, сбор за нефть вводится впервые. В середине 2018 года Китай был крупнейшим импортером американской нефти, но по итогам первых пяти месяцев 2019 года стал девятым.

Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30% с 1 октября. Новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%. Также он призвал американские компании ввести производство из Китая.

"Мировая торговая система погрузилась в полную анархию, - говорит аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли. - Пока проблемам не видно конца, и потребуется много усилий, чтобы вытянуть рынки из этого омута".