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Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, это произошло в киевском аэропорту "Жуляны". Источник в Госпогранслужбе сообщил, что Богатырева прилетела из Минска.

Информацию о задержании Богатыревой подтвердил "BBC News Украина" представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

На родине Богатыреву подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Еще осенью 2016 года Генпрокуратура Украины обратилась в суд, чтобы получить разрешение на досудебное расследование (заочное производство), так как Богатырева уклонялась от следствия и суда.

За год до этого ведомство с целью получить доказательства противоправной деятельности Богатыревой направило иностранным государствам запросы об оказании правовой помощи, но они до сих пор находятся в исполнении.

Украина Раиса Богатырева

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