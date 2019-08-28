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Экс-главу Минздрава Украины арестовали с возможностью залога

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Печерский суд Киева арестовал с альтернативой залога в 6 млн грн (15,8 млн рублей) экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву, задержанную накануне в аэропорту после возвращения на родину. Об этом "Интерфаксу" сообщили в прокуратуре Киева.

Бывшего министра передали сотрудникам Нацполиции прямо в киевском аэропорту "Жуляны". Богатыреву подозревают в расхищении госусредств в особо крупных размерах.

Осенью 2016 года Генпрокуратура Украины попросила у суда разрешение провести досудебное расследование (заочное производство) в отношении экс-министра, так как она, по их данным, уклонялась от следствия и суда. В 2015 году ведомство попросило иностранные ведомства помочь получить доказательства преступлений Богатыревой, но эти запросы все еще исполняются.

Украина Раиса Богатырева

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