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Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане вблизи Калифорнии, сообщила компания-разработчик SpaceX в твиттере.

Таким образом Cargo Dragon успешно завершил свою третью миссию, отмечается в сообщении.

Ранее во вторник космический корабль был отстыкован от Международной космической станции (МКС) и сведен с орбиты. Парашюты раскрылись нормально, и спустя полчаса спускаемая капсула приводнилась в Тихом океане к юго-западу от города Лонг-Бич. Она доставила на Землю более 1,5 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 26 июля по московскому времени ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.

27 июля американский "грузовик" успешно пристыковался к американскому сегменту МКС - модулю Harmony. Он доставил на станцию около 2,3 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это был уже 18-й по счету полет Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель Falcon 9 и автоматический грузовой космический корабль.

Cargo Dragon SpaceX

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