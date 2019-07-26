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Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon стартовала к МКС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX в пятницу по московскому времени отправилась к Международной космической станции (МКС), Cargo Dragon уже вышел на орбиту, сообщило NASA.

Около 01:11 мск космический корабль Crew Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет. Затем на корабле успешно раскрылись солнечные батареи, которые обеспечат его необходимой для полета энергией.

По сообщению SpaceX, первая многоразовая ступень Falcon 9 после пуска Cargo Dragon совершила успешную управляемую посадку на площадке в штате Флорида.

18-й запуск Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX был осуществлен с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида в четверг в 18:01 по местному времени (в пятницу в 01:01 мск). 27 июля грузовой корабль должен состыковаться с МКС. Он доставит туда около 2,3 тонн продовольствия, оборудования и материалов для научных экспериментов. Cargo Dragon будет находиться в составе МКС менее четырех недель.

Корабль, в том числе, доставит на МКС космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt при содействии NASA. Его планируется использовать в экспериментах по 3D-печати сердечных тканей и органов. Между тем на борту МКС уже используется космический биопринтер российской лаборатории 3D Bioprinting Solutions.

20 августа Cargo Dragon сведут с орбиты, и его спускаемая капсула приводнится в Тихом океане вблизи Калифорнии. Корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 1,5 тонн. В настоящее время это единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС был дважды отложен, в том числе для тестового прожига двигателей ракеты-носителя и из-за непогоды - в районе старта наблюдался сильный ветер и дожди с грозами.

Falcon 9 Cargo Dragon SpaceX МКС

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