Что случилось этой ночью: среда, 28 августа

Возвращение Cargo Dragon на Землю, создание криптовалюты Telegram и вылет "Краснодара" из Лиги чемпионов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

США будут работать над возвращением России в G8. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп выступает за восстановление формата "восьмерки" с участием РФ. "Конечно, мы будем работать в этом направлении", - заверил госсекретарь США.

Telegram создает собственную криптовалюту Gram. Первую партию Gram мессенджер намерен выпустить в течение двух месяцев. Также Telegram планирует создать цифровые кошельки, которыми смогут воспользоваться 200-300 миллионов пользователей мессенджера по всему миру, рассказали The New York Times инвесторы на условиях анонимности.

Третий сенатор из США может остаться без российской визы. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли подал документы на получение визы для въезда в Россию, но пока ее не получил. В Москве Ли должен встретиться с покидающим пост посла США в России Джоном Хантсманом. Накануне в российской визе уже было отказано двум американским сенаторам от Республиканской и Демократической партий. Посольство РФ в обоих случаях заявило, что сенаторы не обращались за визой.

Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане. Американский грузовой космический корабль приводнился вблизи Калифорнии. Корабль доставил на Землю более 1,5 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС. Таким образом Cargo Dragon успешно завершил свою третью миссию, отметили в SpaceX.

"Краснодар" вылетел из Лиги чемпионов. Российский клуб проиграл греческому "Олимпиакосу" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1. Теперь "Краснодар" сыграет на групповом этапе Лиги Европы. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.