Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 28 августа

Возвращение Cargo Dragon на Землю, создание криптовалюты Telegram и вылет "Краснодара" из Лиги чемпионов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

США будут работать над возвращением России в G8. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп выступает за восстановление формата "восьмерки" с участием РФ. "Конечно, мы будем работать в этом направлении", - заверил госсекретарь США.

Telegram создает собственную криптовалюту Gram. Первую партию Gram мессенджер намерен выпустить в течение двух месяцев. Также Telegram планирует создать цифровые кошельки, которыми смогут воспользоваться 200-300 миллионов пользователей мессенджера по всему миру, рассказали The New York Times инвесторы на условиях анонимности.

Третий сенатор из США может остаться без российской визы. Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли подал документы на получение визы для въезда в Россию, но пока ее не получил. В Москве Ли должен встретиться с покидающим пост посла США в России Джоном Хантсманом. Накануне в российской визе уже было отказано двум американским сенаторам от Республиканской и Демократической партий. Посольство РФ в обоих случаях заявило, что сенаторы не обращались за визой.

Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане. Американский грузовой космический корабль приводнился вблизи Калифорнии. Корабль доставил на Землю более 1,5 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС. Таким образом Cargo Dragon успешно завершил свою третью миссию, отметили в SpaceX.

"Краснодар" вылетел из Лиги чемпионов. Российский клуб проиграл греческому "Олимпиакосу" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1. Теперь "Краснодар" сыграет на групповом этапе Лиги Европы. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $60 за баррель на сигналах сокращения запасов в США

Сеул начал проверку воды из-за возможной утечки радиоактивных отходов из КНДР

NYT узнала о планах Telegram выпустить криптовалюту в течение двух месяцев

NYT узнала о планах Telegram выпустить криптовалюту в течение двух месяцев

Экс-сотруднику Google предъявили обвинения в краже секретных технологий

Помпео заявил о намерении США работать над возвращением РФ в G8

Помпео заявил о намерении США работать над возвращением РФ в G8

У Deutsche Bank обнаружили связанные с Трампом налоговые декларации

Третий сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

NYT рассказала о вербовке Китаем шпионов через LinkedIn

Cargo Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Шредер предложил Медведеву установить независимый контроль качества нефти из РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');